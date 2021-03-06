Названы российские регионы с самыми низкими темпами вакцинации

https://static.news.ru/photo/837b309c-7eb4-11eb-88fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дагестан возглавил список российских регионов с самыми низкими темпами вакцинации от коронавирусной инфекции. В северокавказской республике привилось менее 1% населения. За ним в рейтинге аутсайдеров следуют другие южные регионы, власти которых ещё не начали массовую вакцинацию населения.

В Чеченской Республике вакцинировались 1,69% жителей, в Карачаево-Черкесии — 1,59%, Кабардино-Балкарии — 1,18%, в Северной Осетии — 1,79%, пишет РБК. В Ингушетии привились 2,18%. Аналогичные показатели с разницей в сотые процента — в Татарстане и Хабаровском крае. В Ростовской области прививки сделали лишь 2,04% жителей.

Список регионов — лидеров по темпам вакцинации возглавила Магаданская область (9,03%), на втором месте Сахалинская область (6,02%), затем следуют Чукотский автономный округ (5,97%), Москва (5,52%) и Белгородская область (5,37%). В Якутии привились 5,25% жителей, в Санкт-Петербурге — 4,83%.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объём вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа на территории России должен завершиться до осени.

Как сообщал NEWS.ru, медицинские специалисты в течение прошедших 24 часов на территории России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, с начала пандемии в РФ COVID-19 был диагностирован у 4 312 181 жителя страны.