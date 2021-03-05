Первый этап вакцинации от коронавируса прошли 5 млн россиян

https://static.news.ru/photo/514f5d1a-7dc3-11eb-83a5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две ступени вакцинации от COVID-19 прошли порядка 2,5 млн граждан России, а первый этап — уже пять миллионов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн российских граждан, — сказала Голикова, слова которой приводит ТАСС.

К этому моменту, продолжила вице-премьер, российские предприятия выпустили уже 13,9 млн комплектов доз вакцин от коронавируса. Из этого количества к использованию доступны 7,9 млн комплектов доз.

Голикова уточнила, что речь идёт в основном о препарате «Спутник V», но в феврале стартовал масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакВорона». В марте её объёмы будут только наращиваться.

Старт всероссийской вакцинации был дан 18 января. Россияне могут выбрать, каким препаратом делать прививку. Сейчас доступны две отечественных вакцины — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».

Ранее Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19. Она отметила, что соблюдать все ограничительные меры следует вплоть до достижения коллективного иммунитета. Ему будет способствовать вакцинация населения и естественная заболеваемость, сообщал NEWS.ru.