Население Молдавии надеется на скорые переговоры с Россией по газу 73% жителей Молдавии считают, что Санду должна поехать в Россию на переговоры по газу

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большая часть жителей Молдавии считают, что президент страны Майя Санду должна поехать в Россию на переговоры по газу, передает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса iData. Отмечается, что такого мнения придерживается 73% населения страны.

73% жителей Молдавии считают, что Санду должна поехать в Россию на переговоры по газу, — свидетельствует опрос.

Санду ранее отметила, что Молдавия на данный момент пока не в состоянии платить такие высокие цены за голубое топливо из-за ситуации на спотовом рынке. В настоящее время Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы по причине роста цен на энергетические ресурсы и ускорение инфляции. При этом государственные власти пытаются обеспечить граждан дровами, углем и мазутом. Ранее сообщалось, что министр окружающей среды страны Юлиана Кантараджиу подала в отставку из-за провала запуска сайта по запасам дров.

Также стало известно, что компания «Молдовагаз» оплатила июльский транзит российского газа, поставляемого в страну «Газпромом», и попросила отсрочку по выплате аванса за следующий месяц. В «Газпроме» выразили опасения, что ситуация с просрочкой платежей с большой вероятностью повторится.