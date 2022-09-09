Министр окружающей среды Молдавии уволилась из-за сайта про запасы дров

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу подала в отставку из-за провала запуска сайта по запасам дров. Об этом сообщила в соцсетях сама министр, пишет ТАСС.

Дорогие друзья, сегодня я подала заявление об отставке с должности министра окружающей среды, — написала Кантараджиу, пожелав удачи тому, кто сменит ее на этом посту.

Отставку члена правительства приняла премьер-министра Наталья Гаврилица, которая накануне раскритиковала Кантараджиу за то, что в интернете не была запущена страница для информирования населения о наличии запаса дров. На данный момент они стали дефицитом в стране из-за возросшей цены на газ.

Это вторая отставка в кабинете молдавского премьера, который сформировался год назад Партией содействия и солидарности, поддерживающей действующего президента Майю Санду. В июле был уволен министр сельского хозяйства Виорел Герчиу. Премьер заявляла, что отправит в отставку еще несколько министров, не справляющихся со своими обязанностями.

Перестановки в правительстве также анонсировала и президент Санду.

Ранее компания «Молдовагаз» оплатила июльский транзит российского газа, поставляемого в страну «Газпромом», и попросила отсрочку по выплате аванса за текущий месяц. В «Газпроме» выразили опасения, что ситуация с просрочкой платежей с большой вероятностью повторится.