Пушков отправил Санду за газом в США и Румынию Пушков предложил Санду вместо российского газа покупать сжиженные «молекулы свободы» в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Молдавии Майи Санду о ценах на газ из РФ. Глава молдавского государства, в частности, отметила, что ее страна не в состоянии платить такие высокие цены за голубое топливо из-за ситуации на спотовом рынке. Свой ответ на это замечание Пушков опубликовал в личном Telegram-канале.

Не может Санду платить — пусть газ не покупает. Пусть лучше закупает сжиженные «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии, — написал сенатор.

В настоящее время Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы по причине роста цен на энергетические ресурсы и ускорение инфляции. При этом государственные власти пытаются обеспечить граждан дровами, углем и мазутом.

Ранее сообщалось, что министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу подала в отставку из-за провала запуска сайта по запасам дров. Перед этим премьер-министр правительства Наталья Гаврилица раскритиковала Кантараджиу за то, что в интернете не была запущена страница для информирования населения о наличии запаса дров. На данный момент они стали дефицитом в стране из-за возросшей цены на газ.

Также стало известно, что компания «Молдовагаз» оплатила июльский транзит российского газа, поставляемого в страну «Газпромом», и попросила отсрочку по выплате аванса за следующий месяц. В «Газпроме» выразили опасения, что ситуация с просрочкой платежей с большой вероятностью повторится.