«Молдовагаз» попросила у «Газпрома» отсрочку для выплаты аванса за август

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Компания «Молдовагаз» оплатила июльский транзит российского газа, поставляемого в страну «Газпромом», и попросила отсрочку по выплате аванса за текущий месяц, заявил глава молдавской компании Вадим Чебан агентству РИА Новости. Он добавил, что «Газпром» на просьбе об отсрочке платежа еще не ответил.

Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку, — рассказал Чебан.

«Газпром» и «Молдовагаз» 29 октября этого года продлили контракт на поставку голубого топлива в Молдавию в течение следующих пяти лет. Газ пошел по трубам уже 1 ноября. Российская компания согласилась на некоторые уступки при условии того, что Молдавия будет перечислять деньги за энергоресурс в установленные сроки.

Однако в ноябре республика не смогла рассчитаться за газ вовремя, понадобилась отсрочка. В январе молдавская компания снова столкнулась с сложностями, парламент страны ввел ЧП на 60 дней. В «Газпроме» выразили опасения, что ситуация с просрочкой платежей с большой вероятностью повторится.

В начале августа вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика ведет борьбу за энергетическую независимость, поэтому представители страны не поедут в Россию просить дешевый газ и не пойдут на уступки. По его словам, страна не готова к борьбе за энергетическую независимость, но в условиях мирового кризиса у нее нет выхода.