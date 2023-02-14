Над Киевом заметили неизвестный летающий объект Страна.ua: в небе над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Жители Киева в своих соцсетях сообщают о загадочном летающем объекте в небе над украинской столицей, пишет «Страна.ua». Сообщается, что объект светится и имеет форму шара.

Киевские паблики пишут о неизвестном летающем объекте в небе над столицей в форме шара, — говорится в публикации.

Ранее представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил о появлении воздушных шаров над территорией страны. Такие же объекты зафиксировали над Днепропетровской областью 12 февраля. Местные власти связывают их с Россией.

В минувшие выходные сообщалось, что представители североамериканского командования ПВО (NORAD) отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо рассказал, что канадские и американские самолеты сбили неопознанный объект.

Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой. В целом же на минувшей неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.