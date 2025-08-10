Над Германией заметили более 500 неизвестных дронов Bild: в небе Германии зафиксировали более 500 неизвестных дронов за три месяца

В небе над Германией с января по март этого года заметили 536 неизвестных разведывательных дронов, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на секретный доклад ведомства по уголовным делам. Согласно документу, наибольшую их часть зафиксировали над военными базами.

Беспилотники фиксировали обычно в темное время суток, и никто не знает, кто ими управлял. В течение нескольких месяцев БПЛА неоднократно наблюдались над военными базами и объектами критической инфраструктуры, — говорится в материале.

Как передает издание, над военными базами за этот период заметили 117 беспилотников. На втором месте по количеству инцидентов идут объекты критической инфраструктуры — 88 БПЛА. Особое внимание в докладе уделили военно-морской базе в Вильгельмсхафене и авиабазе Рамштайн, где одновременно зафиксировали до 15 беспилотников.

Ведомство не исключает причастности иностранных государств. Одной из проблем называются законы Германии — они запрещают сбивать неопознанные дроны даже тогда, когда они могут представлять потенциальную угрозу.

Ранее стало известно, что власти Германии проводят масштабное перевооружение страны. Целью Берлина является создание сильнейшей армии в Европе. ФРГ планирует перегнать страны НАТО в оборонных расходах.