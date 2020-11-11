Националисты сожгли квартиру в Варшаве из-за флага ЛГБТ

Участники марша националистов, прошедшего в Варшаве, подожгли квартиру в доме, рядом с которым проходила колонна, из-за развевающегося из окна флага ЛГБТ.
Языки пламени были заметны снаружи, при этом флаг ЛГБТ, а также баннер движения «Забастовка женщин», протестующего против запрета абортов, висели двумя этажами выше,
Кто-то бросил пиротехнические материалы, скорее всего, фаеры или петарды, возник пожар внутри квартиры. На место прибыли две пожарные машины. Огонь выглядел довольно угрожающе. К счастью, никто не пострадал, — подтвердил представитель Пожарной службы Варшавы Кароль Кежковский.
Как писал NEWS.ru, ранее в ходе марша националистов в Варшаве полиция применила слезоточивый газ. Мероприятие, приуроченное к 102-й годовщине восстановления незавивимости, проходило вопреки запрету властей на сборища.