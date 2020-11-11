В Варшаве против участников марша националистов применили слезоточивый газ

https://static.news.ru/photo/08fbde28-242f-11eb-8f85-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/TASS

В ходе марша националистов в Варшаве полиция применила слезоточивый газ. Мероприятие проходило вопреки запрету властей на сборища.

В Польше отмечают 102-ю годовщину восстановления независимости. В связи с этим националисты устроили шествие. Полиция попыталась остановить их, но в неё полетели фаеры и другие предметы, сообщает РИА Новости.

В ответ на это полицейские применили в отношении манифестантов слезоточивый газ. Пока им не удалось прекратить шествие, и колонна продолжает движение в направлении Национального стадиона.

В районе площади де Голля группы хулиганов напали на полицейских, охранявших безопасность людей, — сообщают органы правопорядка в соцсетях.

Как писал NEWS.ru, 22 октября Конституционный суд Польши признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным.

Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации, которые продолжались больше недели. После массовых акций протеста власти решили отложить принятие запрета на аборты по медицинским показаниям.