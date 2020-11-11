В Варшаве против участников марша националистов применили слезоточивый газ

В ходе марша националистов в Варшаве полиция применила слезоточивый газ. Мероприятие проходило вопреки запрету властей на сборища.
В Польше отмечают 102-ю годовщину восстановления независимости. В связи с этим националисты устроили шествие. Полиция попыталась остановить их, но в неё полетели фаеры и другие предметы,
В ответ на это полицейские применили в отношении манифестантов слезоточивый газ. Пока им не удалось прекратить шествие, и колонна продолжает движение в направлении Национального стадиона.
В районе площади де Голля группы хулиганов напали на полицейских, охранявших безопасность людей, — сообщают органы правопорядка в соцсетях.
Как писал NEWS.ru, 22 октября Конституционный суд Польши признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным.
Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации, которые продолжались больше недели. После массовых акций протеста власти решили отложить принятие запрета на аборты по медицинским показаниям.