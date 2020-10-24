В Польше продолжаются акции протеста из-за запрета абортов

https://static.news.ru/photo/4bfe584c-17b7-11eb-8e5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cezary Kowalski/Global Look Press

Массовые акции протеста пятый день продолжаются в Польше из-за запрета абортов. Участники демонстраций собрались в центре городов страны, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта.

В Варшаве участники демонстраций с транспарантами и протестными лозунгами собрались в центре города. При этом было заблокировано движение автомобилей и общественного транспорта. На транспарантах протестующих написаны следующие фразы: «Это война», «Право на аборт — право человека», «Позор», сообщает ТАСС.

Как отмечает корреспондент агентства, протестующие пропускают только машины скорой помощи. При этом полиция не вмешивается в происходящее.

Акции протеста сопровождаются музыкой, боем барабанов, воем сигналящих в поддержку демонстрантов автомобилистов, танцами и песнями. Многие манифестанты приходят в черной и красной одежде. Символы протеста — красная молния на черном фоне, зонты и вешалки для одежды.

С 1993 года в Польше действует компромиссный закон, запрещающий аборты без медицинских показаний, без угрозы для жизни матери или серьёзной патологии плода до 12-й недели беременности. Также аборт разрешён в случае, если ребёнок зачат при изнасиловании. Представители консервативной правящей партии выступают за дополнительные ограничения в этом вопросе.

Конституционный суд рассматривал вопрос о разрешении абортов при патологии плода по запросу группы депутатов парламента, которые считают, что 30-я статья польской конституции гарантирует жизнь любому человеку на всех этапах его развития. КС их позицию поддержал. Противники этого подхода считают, что нельзя заставлять женщин рожать детей, у которых нет шансов на нормальную жизнь.

Как писал NEWS.ru, 22 октября после принятия Конституционным судом Польши решения о том, что аборт по причине патологии плода не является законным, в стране вспыхнули акции протеста. Полиция применила силу в столкновениях с манифестантами.