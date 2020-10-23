Полиция Польши разгоняла протестующих против запрета на аборты газом

https://static.news.ru/photo/0b7ba46a-1518-11eb-ba02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

22 октября после принятия Конституционным судом Польши решения о том, что аборт по причине патологии плода не является законным, в стране вспыхнули акции протеста. Полиция применила силу в столкновениях с манифестантами.

Как рассказал представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак, правоохранители имели дело с «большой волной агрессии», в частности, в них бросали камни. Он заявил, что полицейские были вынуждены применить «физическую силу и газ», передаёт ТАСС. 15 человек из числа протестующих задержали.

Противники запрета абортов выражали свою позицию в том числе и у здания Конституционного суда. В Польше действует запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса, поэтому акции были немногочисленными и сопровождались пристальным вниманием силовиков.

Число протестующих стало увеличиваться к вечеру 22 октября. Они прошли от суда к офису правящей партии «Закон и справедливость», а оттуда — к дому партийного лидера Ярослава Качиньского. Там и произошли стычки с полицией.

Конституционный суд рассматривал вопрос о разрешении абортов при патологии плода по запросу группы депутатов парламента, которые считают, что 30-я статья польской конституции гарантирует жизнь любому человеку на всех этапах его развития. КС их позицию поддержал. Противники этого подхода считают, что нельзя заставлять женщин рожать детей, у которых нет шансов на нормальную жизнь.

С 1993 года в Польше действует компромиссный закон, запрещающий аборты без медицинских показаний, без угрозы для жизни матери или серьёзной патологии плода до 12-й недели беременности. Также аборт разрешён в случае, если ребёнок зачат при изнасиловании. Представители консервативной правящей партии выступают за дополнительные ограничения в этом вопросе.

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