Приметы на 11 июля — Крапивное заговенье: какая польза у сорняка?

Накануне большого церковного торжества в честь Петра и Павла 11 июля отмечается необычный и колоритный народный праздник — Крапивное заговенье. В этот день православные верующие завершают Петров пост, а в народном календаре наступает время прощания с целебной силой жгучей травы. На Руси верили, что после этой даты крапива теряет свои уникальные медицинские и магические свойства.
Основные приметы 11 июля и их значение
Этот день в верованиях наших предков символизирует рубеж, когда природа готовится к переходу на новый этап, а травы отдают человеку свою последнюю ярую силу.
Если в лесу затихает кукушка, то зима придет ранняя и снежная, а осень наступит без затяжного тепла. Если же птица продолжает петь, то тепло задержится до конца октября.
Для дома и быта
Главным действом этого дня считался сбор крапивы, причем делали это исключительно голыми руками — верили, что жгучие прикосновения закаляют организм, укрепляют здоровье и снимают ломоту в суставах. Собранную зелень пускали в дело: варили зеленые щи, готовили витаминные салаты и целительные настои.
Из крапивы также вязали жесткие веники, которыми затем подметали полы в избе, — такой ритуал должен был вымести из дома все дурное и наносное. А пучки крапивы развешивали над дверными проемами, в хлевах и сараях, веря, что эта колючая трава служит надежным оберегом, отпугивающим нечистую силу и защищающим скотину от сглаза.
В этот день также начинали копать молодой картофель. Существовало и важное предостережение: косить траву 11 июля считалось грехом и могло обернуться тяжелой болезнью.
Для работы и денег
В деловой сфере день требовал особой осторожности. Работать в канун Петрова дня было категорически запрещено — считалось, что переутомление может привести к затяжной болезни. Не рекомендовалось брать или давать в долг — это сулило потерю удачи и денежные трудности. Крупные покупки и финансовые сделки лучше было отложить.
Старинные приметы утверждают, что, если положить под порог или у рабочего места высушенный крапивный лист, это убережет от финансовых потерь и зависти недоброжелателей.
Для любви и отношений
В личной сфере запрещались ссоры, сплетни и сквернословие — любое злое слово могло обернуться неприятностями. Не рекомендовалось играть свадьбу — верили, что брак будет недолгим. Зато ночные гулянья у костров считались лучшим способом укрепить отношения и найти пару.
Народная молва гласила, что в этот период существует особая мистическая примета: если кому-то посчастливится отыскать цветущее растение под названием «петров крест» и выдернуть его вместе с корнем из земли, то такая находка сулит небывалую удачу.
Приметы 11 июля: что делать?
Используйте этот субботний день, чтобы очистить свой дом от ненужного хлама, уделите время заботе о здоровье близких и настройтесь на позитивные перемены — тогда любые приметы принесут вам исключительно радость и благополучие.
Какие грибы идут в июле в Подмосковье и что из них готовить — читайте в нашей статье.