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11 июля 2026 в 00:05

Приметы на 11 июля — Крапивное заговенье: какая польза у сорняка?

Приметы на 11 июля Приметы на 11 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Накануне большого церковного торжества в честь Петра и Павла 11 июля отмечается необычный и колоритный народный праздник — Крапивное заговенье. В этот день православные верующие завершают Петров пост, а в народном календаре наступает время прощания с целебной силой жгучей травы. На Руси верили, что после этой даты крапива теряет свои уникальные медицинские и магические свойства.

Основные приметы 11 июля и их значение

Этот день в верованиях наших предков символизирует рубеж, когда природа готовится к переходу на новый этап, а травы отдают человеку свою последнюю ярую силу.

Если в лесу затихает кукушка, то зима придет ранняя и снежная, а осень наступит без затяжного тепла. Если же птица продолжает петь, то тепло задержится до конца октября.

Для дома и быта

Главным действом этого дня считался сбор крапивы, причем делали это исключительно голыми руками — верили, что жгучие прикосновения закаляют организм, укрепляют здоровье и снимают ломоту в суставах. Собранную зелень пускали в дело: варили зеленые щи, готовили витаминные салаты и целительные настои.

Из крапивы также вязали жесткие веники, которыми затем подметали полы в избе, — такой ритуал должен был вымести из дома все дурное и наносное. А пучки крапивы развешивали над дверными проемами, в хлевах и сараях, веря, что эта колючая трава служит надежным оберегом, отпугивающим нечистую силу и защищающим скотину от сглаза.

В этот день также начинали копать молодой картофель. Существовало и важное предостережение: косить траву 11 июля считалось грехом и могло обернуться тяжелой болезнью.

Что можно и чего нельзя делать 11 июля по приметам? Что можно и чего нельзя делать 11 июля по приметам? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для работы и денег

В деловой сфере день требовал особой осторожности. Работать в канун Петрова дня было категорически запрещено — считалось, что переутомление может привести к затяжной болезни. Не рекомендовалось брать или давать в долг — это сулило потерю удачи и денежные трудности. Крупные покупки и финансовые сделки лучше было отложить.

Старинные приметы утверждают, что, если положить под порог или у рабочего места высушенный крапивный лист, это убережет от финансовых потерь и зависти недоброжелателей.

Для любви и отношений

В личной сфере запрещались ссоры, сплетни и сквернословие — любое злое слово могло обернуться неприятностями. Не рекомендовалось играть свадьбу — верили, что брак будет недолгим. Зато ночные гулянья у костров считались лучшим способом укрепить отношения и найти пару.

Народная молва гласила, что в этот период существует особая мистическая примета: если кому-то посчастливится отыскать цветущее растение под названием «петров крест» и выдернуть его вместе с корнем из земли, то такая находка сулит небывалую удачу.

Приметы 11 июля: что делать?

Используйте этот субботний день, чтобы очистить свой дом от ненужного хлама, уделите время заботе о здоровье близких и настройтесь на позитивные перемены — тогда любые приметы принесут вам исключительно радость и благополучие.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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