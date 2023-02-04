На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена утром на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. В прошлый раз воздушная тревога в восточных областях Украины объявлялась 3 февраля утром.

Первое сообщение о воздушной тревоге поступило в 09:05 по местному времени (10:05 мск). Сначала ее объявили в Киеве. К 09:08 (10:08 мск) зона воздушной тревоги охватила всю территорию страны.

1 февраля в Сумской области на территории одного из государственных предприятий Украины прогремел взрыв. Как уточнило оперативное командование украинских войск «Север», в одно из промышленных зданий попала ракета. В результате оказались повреждены крыша, перекрытия и окна объекта.

За день до этого украинские СМИ сообщили, что взрывы прозвучали в городе Днепре. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее РИА Новости со ссылкой на анонимный источник сообщало, что артиллеристы ВС РФ обстреляли украинскую военную базу в Очакове. По данным агентства, на объекте находилось одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций Украины.