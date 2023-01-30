Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре «Страна.ua»: в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, в Днепре звучат взрывы

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

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В украинском городе Днепре прозвучали взрывы, сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны». Кроме того, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Позднее тревога распространилась на Кировоградскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области.

По информации Telegram-канала «Днепр оперативный», над городом сработали системы противовоздушной обороны. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В ночь на 30 января воздушную тревогу объявили в шести областях Украины. Карта Минцифры показывала, что сигналы звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов следом сообщил о том, что ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове.

Российские войска наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались через два дня после взрыва на Крымском мосту. Москва считает произошедшее терактом, который был организован спецслужбами Украины.