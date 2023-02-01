Командование ВСУ заявило о взрыве на предприятии в Сумской области

Фото: vk.com/ achpod/ Global Look Press

В Сумской области на территории одного из государственных предприятий Украины прогремел взрыв. Как уточнили в Telegram-канале оперативного командования украинских войск «Север», в одно из промышленных зданий попала ракета.

В результате оказались повреждены крыша, перекрытия и окна объекта.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Он подчеркнул, что ВСУ нанесли удар по гражданским объектам, в числе которых оказался памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Накануне украинские СМИ сообщили, что в городе Днепре прозвучали взрывы. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

До этого в экстренных службах Херсонской области рассказали, что российская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки. В результате удара артиллеристы ВС РФ ликвидировали восьмерых представителей украинской армии, а также вывели из строя три вражеских автомобиля. Вдобавок в районе поселка Надднепрянское была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN TPQ 36.