Российские артиллеристы обстреляли украинскую военную базу в Очакове РИА Новости: артиллеристы нанесли удар по подразделению ВСУ в Очакове

Фото: Xinhua/Global Look Press

Артиллеристы ВС РФ обстреляли украинскую военную базу в городе Очаков Николаевской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник. По данным спикера агентства, на объекте находилось одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций Украины. В результате удара российские войска уничтожили 14 солдат противника, включая британских наемников. Вдобавок артиллеристы разрушили причальную и критическую инфраструктуру района. В Минобороны данную информацию не подтверждали.

Был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в городе Очаков... где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций. В результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура. Потери противника составили три единицы автомобильной техники, 14 нацистов ликвидированы и семь получили ранения, — сказал спикер агентства.

Как указал источник, среди ликвидированных британских бойцов были те, кто проводил спецподготовку украинских солдат по диверсиям в акваториях Черного и Азовского морей.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России поразили подразделения 1-й танковой бригады ВСУ в районе Угледара ДНР, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе Успеновки Запорожской области. Кроме того, ВС РФ заняли более выгодные рубежи.