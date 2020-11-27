На Украине увидели новый шанс на «возвращение» Донбасса и Крыма

https://static.news.ru/photo/6b3a176c-30b9-11eb-ab09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украинским властям необходимо налаживать отношения с администрацией Джо Байдена, и это может способствовать «возвращению» Крымского полуострова и Донбасса в состав Украины. Такое мнение выразил бывший замглавы МИД страны Константин Елисеев.

Это шанс, который мы должны обязательно использовать. Это шанс, который должен значительно облегчить нашу работу, — заявил Елисеев в эфире телеканала «Прямой».

Он подчеркнул, что необходимо добиваться от новой администрации в Вашингтоне поставок вооружения в страну, а также введения новых санкций против России. По словам дипломата, это позволит «дать отпор» Москве и «вернуть» в состав страны Донбасс и Крым.

Кроме того, взаимодействие с американскими властями поможет Киеву провести внутренние реформы. По словам Елисеева, Байден «как никто» знаком с темой борьбы с коррупцией.

Как сообщал NEWS.ru, в Киеве заявили, что вопрос реинтеграции территорий Донбасса украинские власти рассматривают в комплексе с планами по возвращению в состав Украины Крымского полуострова.