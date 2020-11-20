Киев не собирается реинтегрировать Донбасс без Крыма

https://static.news.ru/photo/28d96ee8-2b2f-11eb-9128-fa163e074e61_660.jpg Донецкая область Фото: president.gov.ua

Вопрос реинтеграции территорий Донбасса Киев рассматривает в комплексе с планами по возвращению в состав Украины Крымского полуострова. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Игорь Ярёменко.

По его словам, ведомство было переформатировано в связи с логичностью объединения дел по Донбассу и Крыму. Таким образом, министерство упразднило отдельные направления работы по этим регионам.

Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов даёт нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий, — цитирует Ярёменко РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Политик добавил, что на повестке дня стоит вопрос по возвращению как Донбасса, так и Крыма. Он подчеркнул, что Киеву предстоит большой путь, требующий больших усилий и концентрации ресурсов.

Ранее, как писал NEWS.ru, постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов призвал власти Украины думать не о том, как восстановить контроль над полуостровом, а как «вернуть мозги» украинцам. Он назвал жителей страны «оболваненными бандеровщиной».