На Украине уверены, что крах Зеленского уже произошел

На Украине уверены, что крах Зеленского уже произошел Арестович заявил о скором уходе Зеленского из политики

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришел конец после истории с ликвидацией Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и последовавших после этого уличных протестов, считает бывший советник офиса главы Украины Алексей Арестович. На своей странице в соцсети X он высказал мнение, что экс-комик предал своих соратников, поэтому у власти пробудет еще недолго.

Зеленскому конец, — написал он.

До этого The Spectator писал, что Зеленский понес необратимый репутационный ущерб. Украинского лидера, как отмечается в публикации, подкосила ситуация со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и НАБУ.

Тем временем глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что развал Украины исторически предопределен. Он назвал будущее страны мрачным и печальным.

Ранее Зеленский утвердил законопроект, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Это вызвало волну протестов во многих городах страны. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».