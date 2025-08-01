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01 августа 2025 в 16:14

На Украине уверены, что крах Зеленского уже произошел

Арестович заявил о скором уходе Зеленского из политики

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришел конец после истории с ликвидацией Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и последовавших после этого уличных протестов, считает бывший советник офиса главы Украины Алексей Арестович. На своей странице в соцсети X он высказал мнение, что экс-комик предал своих соратников, поэтому у власти пробудет еще недолго.

Зеленскому конец, — написал он.

До этого The Spectator писал, что Зеленский понес необратимый репутационный ущерб. Украинского лидера, как отмечается в публикации, подкосила ситуация со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и НАБУ.

Тем временем глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что развал Украины исторически предопределен. Он назвал будущее страны мрачным и печальным.

Ранее Зеленский утвердил законопроект, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Это вызвало волну протестов во многих городах страны. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».

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