Развал Украины исторически предопределен, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. В беседе с РИА Новости он назвал будущее страны мрачным и печальным.

Основанная на абсолютно нелегитимной конструкции, эта система не может просуществовать в исторической перспективе долго в изначальных границах. Ее развал исторически предопределен, — сказал Константинов.

Он также уверен, что временно задачей Украины было нанесение как можно большего время РФ. Речь, по его словам, идет о провокациях и терактах. Константинов выразил мнение, что будущее украинского президента Владимира Зеленского пока не определено хозяевами, поэтому пока он находится во власти.

Глава крымского парламента также считает, что преемник Зеленского будет вынужден признать территориальные потери. Он добавил, что не стоит говорить о возобновлении развития Украины без признания очевидных реалий.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что Россия выйдет победителем из конфликта с Украиной. Он отметил, что сложившаяся ситуация свидетельствует о приближающемся завершении противостояния между странами.