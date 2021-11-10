На Украине предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе

Миграционный кризис на границе с Белоруссией может аукнутся Польше повторением 1939 года. Об этом в своём Тelegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

Бужанский отметил, что в 1939 году Польша полагала, что всё сделала правильно.

Напала на Чехословакию вместе с Германией, натравливала Германию на Восток. И стала жертвой Германии. 21 век. Польша все сделала правильно. Поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке. Активно вмешивалась во внутренние дела Беларуси. И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует ее границу впервые с 1939 года, — написал депутат.

Он отметил, что что масштаб событий. несомненно, отличается, однако сам «принцип неизбежности результата принятых решений» остаётся тем же.

При этом остаётся непонятным, отчего Польша, после собственной агрессивной политики, ждёт дружественных действий от президента Белоруссии Александра Лукашенко, отмечает депутат.

Миграционный кризис на границе Белорусcии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент Александр Лукaшенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обоcтрение отношений с Западом.

В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. При этом в рaйоне пункта пропуска «Кузница», где 8 ноября происходили попытки прорвать грaницу, ситуация относительно спокойная. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Польши Анджей Дудa заявил о беспрeцедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруcсии на границе. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил РФ в «причастности» к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что «империальная, неоимпериальная политика России» прогрессирует.