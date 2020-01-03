https://static.news.ru/photo/83346a68-2fc8-11ea-9897-fa163e074e61_660.jpg Dr. Alban Фото: Holger John/imago stock&people/Global Look Press

Сотрудники погранслужбы не нашли препятствий для въезда певца Dr. Alban на Украину, сообщил представитель ведомства Андрей Демченко.

Запрета на въезд, вынесенного другими правоохранительными органами, не было, — заявил он.

По его словам, шведский артист пересёк границу в соответствии с украинским законодательством.

Также Демченко подчеркнул, что решение о пропуске иностранных граждан принимает только государственная погранслужба.

В свою очередь постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что президент Украины Владимир Зеленский никак не причастен к ситуации с Dr. Alban, который позднее убрал упоминание об украинском лидере в своей публикации, передаёт УНИАН.

Как писал NEWS.ru, ранее Dr. Alban, которому был запрещён въезд на Украину, заявил, что смог выступить с концертом в Киеве после личного распоряжения президента страны Владимира Зеленского.