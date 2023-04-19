На технике НАТО в зоне СВО заметили новый тактический знак «РВ»: на западной бронетехнике ВСУ заметили новый тактический знак в виде белой стрелы

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео и фотоматериалы с зарубежным танком, переданным для ВСУ, на котором изображен новый тактический символ — белая стрела. Канал отмечает, что новые знаки могли быть нанесены на бронетехнику, предназначенную для возможного украинского контрнаступления.

Соответствующие символы с цифрами обнаружены на американских БМП Bradley и словенских танках M-55S 47 механизированной бригады ВСУ, уточняет канал.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео с колонной бронетехники НАТО, которую ранее не поставляли Вооруженным силам Украины. На кадрах можно увидеть американские колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, которыми в США заменили «Хамви», а также Wolfhound, Husky TSV и HMMWV M1152.

18 апреля правительство Германии сообщило о прибытии на Украину американского зенитно-ракетного комплекса Patriot вместе с боеприпасами. Киев также получил еще 16 грузовых автомобилей Zetros (в общей сложности было передано 76 единиц), а также два автомобиля погранохраны.