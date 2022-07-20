На линию фронта едет один: как волонтер из ДНР под пулями помогает людям Корреспондент NEWS.ru побывал в штабе волонтера Андрея Лысенко, который оказывает помощь жителям Донбасса с 2014 года

Фото: Катаева Виктория/NEWS.ru

Гуманитарная помощь

За восемь лет конфликта на юго-востоке Украины имя донецкого волонтера Андрея Лысенко стало известно многим обездоленным в ДНР. По словам добровольца, он один выезжает на линию фронта, чтобы помочь оставшимся под обстрелами людям, до которых не добираются гумконвои. Журналист NEWS.ru побывал в штабе лидера благотворительного движения региона и узнал, почему тысячи мирных жителей до сих пор не эвакуированы из опасной зоны, как их поддерживают россияне и за что власти Украины возбудили против Лысенко уголовное дело.

Почему официальные гуманитарные конвои не доезжают до поселков на линии фронта?

В России была Доктор Лиза — Елизавета Глинка, которая протягивала руку помощи тем, кто потерял всё. А в Донбассе есть Андрей Лысенко. В мирной жизни он владел небольшим бизнесом в сфере услуг. А сейчас на машине УАЗ «буханка» ежедневно и совершенно бесплатно доставляет продукты первой необходимости в населенные пункты на линии фронта, куда в силу высокого риска не доезжают крупные гуманитарные конвои.

За восемь лет Андрею удалось собрать вокруг себя единомышленников. По словам Лысенко, его поддерживают жители ДНР, а также «помогает вся Россия». Из разных регионов РФ в штаб Андрея Лысенко на окраине Донецка приходят денежные переводы и посылки с детскими и взрослыми вещами, гигиеническими принадлежностями, игрушками, продуктами.

Фото: Катаева Виктория/NEWS.ru Андрей Лысенко

Лысенко признает, что никакая помощь не лишняя, нужно всё. Ведь если в дом попадает снаряд, то выжившим приходится спасаться бегством буквально в одних тапках и домашней одежде. Документы жители ДНР за восемь лет привыкли всегда держать при себе.

Сегодня ездил на Трудовские (район Донецка. — NEWS.ru). Это гигантский район шахты «Трудовская», там 7-я, 11-я, 12-я шахты. Огромное количество людей, которые по разным причинам не эвакуировались и сейчас находятся там, более пяти тысяч человек. Они находятся под постоянным, очень ожесточенным обстрелом, — рассказывает NEWS.ru Лысенко.

Вечер, мы сидим на скамейке возле дома Лысенко в Донецке. В небе ухает: снова обстрел. Но на Трудовских, уверяет волонтер, гораздо страшнее. Там нет понятия тишина, люди не могут спать нормально. Нет ни одного дома (а их там тысячи), который не был бы поврежден.

Рядом, отмечает Лысенко, расположен поселок Александровка, он «тоже сейчас сносится в ноль».

Мы приехали, передали продукты 150 семьям. А нуждающихся людей — тысячи. К сожалению, администрация самого района боится туда ехать. Посылать своих подчиненных в опасные районы не имеют права. На линию фронта, где идут обстрелы, никто не выезжает, — констатирует волонтер.

Фото: Катаева Виктория/NEWS.ru Гуманитарная помощь

Как Лысенко стал символом надежды и почему он принципиально не берет в руки оружие?

Лидер благотворительного движения ДНР отлично знает нужды и проблемы оставшихся под обстрелами мирных жителей. На Трудовских самые больные вопросы сейчас — свет и вода.

Периодически приезжают электромонтеры, большое им спасибо, свет делают, когда перебивает линии. А перебивает почти каждый день, — говорит Андрей Лысенко.

Газа нет, воду привозят раз в неделю, да и за ней приходится отстоять пятичасовую очередь. На Трудовских есть колодцы, но вода, отмечает Лысенко, «из них ушла — природа протестует против этих обстрелов».

Волонтер, по его словам, предлагал администрации района пробурить скважину, поставить генератор и насос. Лысенко говорит, что готов был оплатить работу по установке скважины из личных средств и с помощью интернет-подписчиков.

Содействие районной администрации было необходимо, они должны дать официальное разрешение на проведение буровых работ, да и лучше знают расположение подземных вод в своем районе. Но поддержки в администрации я не нашел, — сетует Лысенко.

Теперь волонтер, чтобы облегчить быт жителей, намерен пробурить скважину «без всяких разрешений». Время разбираться, считает он, настанет потом, когда на Трудовских стихнут выстрелы и вернется мирная жизнь.

Фото: Катаева Виктория/NEWS.ru Гуманитарная помощь

Андрей Лысенко решил стать волонтёром в 2014 году, после того как на его глазах в результате обстрела «буквально сложилась» четырехэтажка и погибли люди, еще восемь лет назад он дал себе слово спасать людей, но не брать в руки оружие.

Это мои жизненные принципы и мое мировоззрение — я не беру оружие. Какими бы ни были воины, даже защитники, они по сути своей разрушители. А я по природе созидатель, — рассказывает NEWS.ru волонтер.

Почему мирное население до сих пор не вывезли из зоны боевых действий?

По словам Андрея Лысенко, до начала спецоперации «под постоянными обстрелами находились около 100 000 человек».

Кто мог выехал (из зоны боевых действий. — NEWS.ru). Остался самый незащищенный контингент: инвалиды, пенсионеры, одинокие мамы... Надо город строить, чтобы их вывезти. Плюс их нужно обеспечивать работой или пенсией, одеждой, питанием. Это в СССР города строили и заселяли. Сейчас время другое, ситуация другая, — говорит волонтер.

Настроение жителей поселков на линии фронта Лысенко описывает как подавленное. По его словам, люди не понимают, почему союзные войска берут под контроль одни регионы, а обстрелы Донецка продолжаются, как и раньше. Андрей пытается успокоить людей, объясняя им, что «у российских военных существует тактика, план действий и одновременно взять под контроль все населенные пункты ДНР невозможно».

Фото: Катаева Виктория/NEWS.ru Гуманитарная помощь

За что на волонтера Лысенко завели уголовное дело на Украине?

Андрей Лысенко пригласил журналиста NEWS.ru посетить свой штаб-склад. В этот момент добровольцы из его команды грузили посылки из России, которые в ближайшее дни будут доставлены в самые горячие точки Донбасса.

В посылках приходят письма.

Читаешь — и слезы душат. «Милые люди, держитесь, не падайте духом, все закончится рано или поздно! Я из Хабаровска, мы с вами». Вы не представляете, как радуются письмам люди на линии фронта: «Обо мне знают даже в Хабаровске, что я тут живу и страдаю», — говорит волонтер.

Фото: Виктория Катаева Фото: Виктория Катаева. Фото: Виктория Катаева Фото: Виктория Катаева.

Одна из помощниц на складе — мама самого Андрея Лидия Михайловна. Пожилая женщина могла бы давно уехать из Донбасса в Краснодарский край, откуда она родом и где остались родственники. Но она не собирается оставлять сына и внука.

Фото: Катаева Виктория/NEWS.ru Мама Андрея Лидия Михайловна

Её внук — 22-летний Влад, сын Андрея, ездит на линию фронта вместе с отцом.

Когда Андрей уезжает (в очередную поездку на линию фронта. — NEWS.ru), сердце сжимается. А так как уезжает он каждый день, то сердце материнское сжато всегда, — признается она.

Фото: Катаева Виктория/NEWS.ru Сын Андрея Влад Лысенко

На Украине на Андрея Лысенко завели уголовное дело за сотрудничество с властями ДНР. Волонтер признается, что обвинение обоснованное. Он действительно сотрудничает и с депутатами, и с главами администраций Донецкой Народной Республики.

Потому что только представители власти на местах подробно знают, какие жители на подведомственной им территории наиболее всего нуждаются в помощи в данный момент, предоставляют мне списки инвалидов, детей войны, мам-одиночек. Чтобы до всех помощь дошла, — говорит Лысенко.

Несмотря на «уголовный статус» на Украине, лидер благотворительного движения Донбасса называет себя украинцем «по месту рождения и по духу». Андрей Лысенко признается в любви к «своей Украине» — «той, которая существовала в составе Советского Союза, с бескрайними пшеничными полями, мощными производствами, трудолюбивыми жителями».

Волонтер уточняет, что любит Украину, какой она была до 2012 года, когда «жили лучше, чем в Европе, „Евро-2012“ проводилось». Но ненавидит «ту Украину, которая под украинским флагом убивает детей».