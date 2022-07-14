В ДНР сообщили об ударе ВСУ по школе в Макеевке

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Украинские военные обстреляли школу в городе Макеевка Донецкой Народной Республики. Здание получило значительные повреждения, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Украинские боевики атаковали школу № 46 по ул. Табашевского в Кировском районе Макеевки с применением РСЗО «Ураган», — говорится в тексте.

Информации о погибших и пострадавших нет. В штабе порекомендовали местным жителям не выходить из домов без лишней надобности.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках остается напряженной. Они подвергаются обстрелам даже после освобождения от украинских силовиков. По его мнению, это можно объяснить тем, что ВСУ получили от Запада более современное и дальнобойное вооружение. Пушилин предположил, что обстрелы прекратятся только после того, как ВСУ будут отброшены на безопасное расстояние.