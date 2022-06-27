Минобороны поделилось кадрами работ РСЗО «Град»

Фото: Министерство обороны РФ

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

Минобороны показало в социальных сетях кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа при уничтожении позиций ВСУ. После нанесения удара расчеты РСЗО покинули огневую позицию.

Перезаряжание РСЗО БМ-21 «Град» расчеты производят в запасном районе, после чего выдвигаются на новую огневую позицию для нанесения удара по вновь выявленным целям, — уточняется в сообщении.

Ранее вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием по трем центрам подготовки украинских войск. По данным Минобороны, в результате атаки были ликвидированы 65-я и 66-я мотопехотные бригады, а также 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ. Отмечается, что указанные подразделения завершали подготовку в учебных центрах, таким образом ВС РФ предотвратили их переброску в зону боевых действий.