Специальная военная операция на Украине показала, что Россия, на самом деле являет собой общество с весьма высокой гражданской активностью. Что в стране, а шире говоря, в русском мире есть множество неравнодушных людей, желающих и умеющих сплачиваться ради достижения коллективных целей. Боевые действия имели разнообразные последствия, в том числе гуманитарный кризис в результате разрушения жилых домов, инфраструктуры, множества беженцев. Выявились недостатки в снабжении и оснащении войск. Ответом и на первое, и на второе стало массовое добровольческое движение по сбору средств и закупки всего необходимого и для мирных жителей, и для военнослужащих.
Люди восприняли происходящее на Украине близко к сердцу — как свое дело, непосредственно их касающееся. Неравнодушных оказалось очень много. Причем, что очень важно, организация доставки помощи начала налаживаться как низовое движение, не имеющее никакого отношения к власти, к указаниям сверху.
Уже сегодня, после трех месяцев операции, можно зафиксировать многочисленные группы, собирающие помощь, как на гуманитарные цели, так и на военные. Я не пишу «фонды» или «организации», так как чаще всего они не имеют юридического оформления, а формируются вокруг активиста или нескольких активистов. Социальные сети и Интернет служат основными каналами оповещения о своей деятельности и сбора средств. Журналисты и блогеры выступают в роли «фронтменов», символов этих групп.
Возьмем, к примеру, Татьяну Монтян, которая в эти дни приобрела, прямо скажем, мировую славу, и чьи ежедневные стримы смотрят в общей сложности миллионы зрителей. Она не устает повторять в эфире, что главной побудительной силой, заставляющей ее вещать, является желание способствовать известному донецкому волонтеру Андрею Лысенко, который помогает жителям прифронтовых селений, а теперь и Мариуполя, и других пострадавших городов. У Монтян на ее канале в YoyTube размещены все данные, куда можно перечислять деньги, и в течение эфира она многократно на них указывает и побуждает переводить средства — кто сколько может.
В результате каждый стрим собирает миллионы рублей (с учетом широты ее аудитории), точнее, деньги поступают в самых разных валютах, поскольку значительная часть ее зрителей проживает за пределами России. Надо заметить, что продвигать Лысенко Монтян начала задолго до 24 февраля, и еще в прошлом году непосредственно сотрудничала с ним в Донецке. Так что с ее стороны это не сиюминутная конъюнктурная акция.
Одновременно она продвигает другого «общественника» — назовем его так — Владимира Грубника, бывшего члена одесского подполья, отсидевшего в украинской тюрьме на самом строгом режиме 4 года, и после освобожденного и переданного в ДНР по обмену. Сегодня он вместе с Игорем Мангушевым ведет немалую работу по сбору средств на необходимую бойцам ДНР технику. В свою очередь, Грубник и Мангушев являются частью большой сети — ОПСБ, в рамках которой немало активистов, блогеров занимаются подобной деятельностью.
Но и ОПСБ — это лишь часть подобных усилий. Там и Александр Жучковский — ветеран волонтерства еще с 2014 года, группа и «Тыл 22», и КЦПН и много других. Повторимся, описываемое — сугубое волонтерство, никак не управляемое сверху, и потому на одной «поляне» работают множество сил, нередко относящихся друг к другу весьма нелюбезно. Здесь — монархисты-империалисты, здесь — нацболы-коммунисты, люди самых разных взглядов и убеждений. Многие волонтеры вообще не имеют никакого отношения к политике как тот же Лысенко, хотя самим фактом своего проживания в ДНР он вызвал подозрительность СБУ, которая задержала его жену, и вынудила ее давать показания против мужа. Так что даже «мирное» волонтерство — дело весьма опасное.
Но помимо сбора помощи — на нужды ли «мирняка» (питание, медикаменты, средства гигиены), или на нужды военных (в первую очередь тепловизоры, квадрокоптеры, приборы ночного видения и т.п. техника, которой не хватает солдатам на передовой) волонтеры (лучше, конечно, говорить «добровольцы») выполняют и еще одну важнейшую задачу (сейчас бы сказали «миссию», но здесь позволю себе быть принципиальным), может быть, в разрезе всей операции, самую важную. Добровольцы взяли на себя информационное обеспечение СВО.
Государство, по мнению многих, откровенно провалило информационную ее составляющую. Я лично так не думаю, уровень поддержки в РФ и операции в целом, и лично президента, судя по всем опросам и впечатлениям, в том числе, иностранным, остается достаточно высоким. Но на фоне невероятной пропагандистской активности Киева, ежедневной медийной повестки и Зеленского, и Арестовича, и Подоляка, российские усилия на данном поле некоторым кажутся устарелыми и неэффективными.
И потому основную нагрузку несут именно волонтеры — Юрий Подоляка, Михаил Онуфриенко, та же Татьяна Монтян, авторы множества телеграм-каналов, например, Сводок ополчения Новороссии. Подоляка объясняет происходящее на фронте, Монтян — смысл военных действий вообще, «Сводки» дают каждые несколько минут свежие новости с фронтов и так далее. Таким образом, общество принимает активное участие в информационных процессах.
Каждый вносит посильный вклад. Так, канал «Рыбарь» с помощью читателей — добровольных помощников — проводит разведку и анализ ситуации. И даже те, кто резко критикует действия власти — как Игорь Стрелков, например, тоже выполняют полезную функцию, порождая дискуссию о тактике и стратегии боевых действий, выборе приоритетов.
Но надо сказать, что сейчас Стрелков, скорее, уходящая натура. Каждая эпоха выдвигает своих героев. Сегодня это, скажем, Владлен Татарский со своими ежедневными выпусками «Вечернего Владлена», которые сочетают эксклюзивную информацию с фронтов из «первых рук» с яркой ее подачей, харизмой автора.
Общественный напор побуждает возвращаться на Украину таких деятелей из прошлого, как Павел Губарев (первый «народный губернатор Донбасса»), который записался рядовым бойцом, или Игорь Безлер, в 2014 — комендант Горловки. В сборе помощи активно участвует Олег Царев, некогда глава парламента Новороссии. Он же в своем Telegram-канале сигнализирует о наиболее вопиющих проблемах освобожденных территорий, и к нему прислушиваются. Так, благодаря Цареву решился вопрос о блок-постах на въезде-выезде в Запорожскую область, где скопилось огромные очереди желающих покинуть территорию, подконтрольную Киеву. Подобными вопросами занимается и Юрий Подоляка — благодаря заслуженному им в эти дни авторитету его слово имеет вес; и Владлен Татарский — относительно работы таможни на границе с ДНР, или касательно выплат бойцам народной милиции.
Как мы видим, СВО всколыхнула огромный человеческий потенциал. В этом смысле Россия преображается. Сотни и сотни людей получают бесценный опыт добровольчества и самоорганизации. Страна вовсе не такая, какой ее привыкли изображать — пассивная и безучастная, ждущая команды от начальства. Просто активность пришла оттуда, откуда ее не ждали. Не борьба с коррупцией, а восстановление исторического единства народа было воспринято как свое кровное дело. И понятно, что даже после окончания активной фазы боевых действий нынешний напор не исчезнет — в повестку дня войдет восстановление разрушенного, обустройство переселенцев. И здесь опять, думается, волонтеры будут в первых рядах.