Добровольцы нашего времени Военная операция на Украине продемонстрировала, что российское общество обладает скрытыми ресурсами

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Специальная военная операция на Украине показала, что Россия, на самом деле являет собой общество с весьма высокой гражданской активностью. Что в стране, а шире говоря, в русском мире есть множество неравнодушных людей, желающих и умеющих сплачиваться ради достижения коллективных целей. Боевые действия имели разнообразные последствия, в том числе гуманитарный кризис в результате разрушения жилых домов, инфраструктуры, множества беженцев. Выявились недостатки в снабжении и оснащении войск. Ответом и на первое, и на второе стало массовое добровольческое движение по сбору средств и закупки всего необходимого и для мирных жителей, и для военнослужащих.

Люди восприняли происходящее на Украине близко к сердцу — как свое дело, непосредственно их касающееся. Неравнодушных оказалось очень много. Причем, что очень важно, организация доставки помощи начала налаживаться как низовое движение, не имеющее никакого отношения к власти, к указаниям сверху.

Уже сегодня, после трех месяцев операции, можно зафиксировать многочисленные группы, собирающие помощь, как на гуманитарные цели, так и на военные. Я не пишу «фонды» или «организации», так как чаще всего они не имеют юридического оформления, а формируются вокруг активиста или нескольких активистов. Социальные сети и Интернет служат основными каналами оповещения о своей деятельности и сбора средств. Журналисты и блогеры выступают в роли «фронтменов», символов этих групп.

Возьмем, к примеру, Татьяну Монтян, которая в эти дни приобрела, прямо скажем, мировую славу, и чьи ежедневные стримы смотрят в общей сложности миллионы зрителей. Она не устает повторять в эфире, что главной побудительной силой, заставляющей ее вещать, является желание способствовать известному донецкому волонтеру Андрею Лысенко, который помогает жителям прифронтовых селений, а теперь и Мариуполя, и других пострадавших городов. У Монтян на ее канале в YoyTube размещены все данные, куда можно перечислять деньги, и в течение эфира она многократно на них указывает и побуждает переводить средства — кто сколько может.

Артём Соболев/NEWS.ru

В результате каждый стрим собирает миллионы рублей (с учетом широты ее аудитории), точнее, деньги поступают в самых разных валютах, поскольку значительная часть ее зрителей проживает за пределами России. Надо заметить, что продвигать Лысенко Монтян начала задолго до 24 февраля, и еще в прошлом году непосредственно сотрудничала с ним в Донецке. Так что с ее стороны это не сиюминутная конъюнктурная акция.

Одновременно она продвигает другого «общественника» — назовем его так — Владимира Грубника, бывшего члена одесского подполья, отсидевшего в украинской тюрьме на самом строгом режиме 4 года, и после освобожденного и переданного в ДНР по обмену. Сегодня он вместе с Игорем Мангушевым ведет немалую работу по сбору средств на необходимую бойцам ДНР технику. В свою очередь, Грубник и Мангушев являются частью большой сети — ОПСБ, в рамках которой немало активистов, блогеров занимаются подобной деятельностью.

Но и ОПСБ — это лишь часть подобных усилий. Там и Александр Жучковский — ветеран волонтерства еще с 2014 года, группа и «Тыл 22», и КЦПН и много других. Повторимся, описываемое — сугубое волонтерство, никак не управляемое сверху, и потому на одной «поляне» работают множество сил, нередко относящихся друг к другу весьма нелюбезно. Здесь — монархисты-империалисты, здесь — нацболы-коммунисты, люди самых разных взглядов и убеждений. Многие волонтеры вообще не имеют никакого отношения к политике как тот же Лысенко, хотя самим фактом своего проживания в ДНР он вызвал подозрительность СБУ, которая задержала его жену, и вынудила ее давать показания против мужа. Так что даже «мирное» волонтерство — дело весьма опасное.

Но помимо сбора помощи — на нужды ли «мирняка» (питание, медикаменты, средства гигиены), или на нужды военных (в первую очередь тепловизоры, квадрокоптеры, приборы ночного видения и т.п. техника, которой не хватает солдатам на передовой) волонтеры (лучше, конечно, говорить «добровольцы») выполняют и еще одну важнейшую задачу (сейчас бы сказали «миссию», но здесь позволю себе быть принципиальным), может быть, в разрезе всей операции, самую важную. Добровольцы взяли на себя информационное обеспечение СВО.

Государство, по мнению многих, откровенно провалило информационную ее составляющую. Я лично так не думаю, уровень поддержки в РФ и операции в целом, и лично президента, судя по всем опросам и впечатлениям, в том числе, иностранным, остается достаточно высоким. Но на фоне невероятной пропагандистской активности Киева, ежедневной медийной повестки и Зеленского, и Арестовича, и Подоляка, российские усилия на данном поле некоторым кажутся устарелыми и неэффективными.

И потому основную нагрузку несут именно волонтеры — Юрий Подоляка, Михаил Онуфриенко, та же Татьяна Монтян, авторы множества телеграм-каналов, например, Сводок ополчения Новороссии. Подоляка объясняет происходящее на фронте, Монтян — смысл военных действий вообще, «Сводки» дают каждые несколько минут свежие новости с фронтов и так далее. Таким образом, общество принимает активное участие в информационных процессах.

Каждый вносит посильный вклад. Так, канал «Рыбарь» с помощью читателей — добровольных помощников — проводит разведку и анализ ситуации. И даже те, кто резко критикует действия власти — как Игорь Стрелков, например, тоже выполняют полезную функцию, порождая дискуссию о тактике и стратегии боевых действий, выборе приоритетов.

Игорь Стрелков Сергей Булкин/NEWS.ru

Но надо сказать, что сейчас Стрелков, скорее, уходящая натура. Каждая эпоха выдвигает своих героев. Сегодня это, скажем, Владлен Татарский со своими ежедневными выпусками «Вечернего Владлена», которые сочетают эксклюзивную информацию с фронтов из «первых рук» с яркой ее подачей, харизмой автора.

Общественный напор побуждает возвращаться на Украину таких деятелей из прошлого, как Павел Губарев (первый «народный губернатор Донбасса»), который записался рядовым бойцом, или Игорь Безлер, в 2014 — комендант Горловки. В сборе помощи активно участвует Олег Царев, некогда глава парламента Новороссии. Он же в своем Telegram-канале сигнализирует о наиболее вопиющих проблемах освобожденных территорий, и к нему прислушиваются. Так, благодаря Цареву решился вопрос о блок-постах на въезде-выезде в Запорожскую область, где скопилось огромные очереди желающих покинуть территорию, подконтрольную Киеву. Подобными вопросами занимается и Юрий Подоляка — благодаря заслуженному им в эти дни авторитету его слово имеет вес; и Владлен Татарский — относительно работы таможни на границе с ДНР, или касательно выплат бойцам народной милиции.

Как мы видим, СВО всколыхнула огромный человеческий потенциал. В этом смысле Россия преображается. Сотни и сотни людей получают бесценный опыт добровольчества и самоорганизации. Страна вовсе не такая, какой ее привыкли изображать — пассивная и безучастная, ждущая команды от начальства. Просто активность пришла оттуда, откуда ее не ждали. Не борьба с коррупцией, а восстановление исторического единства народа было воспринято как свое кровное дело. И понятно, что даже после окончания активной фазы боевых действий нынешний напор не исчезнет — в повестку дня войдет восстановление разрушенного, обустройство переселенцев. И здесь опять, думается, волонтеры будут в первых рядах.