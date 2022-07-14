Пенкин объяснил, почему в Советском Союзе было лучше Певец Пенкин признался, что скучает по Советскому Союзу

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Пенкин

Российский певец и композитор Сергей Пенкин признался, что скучает по советским временам. В интервью с журналисткой Аленой Жигаловой он подчеркнул, что в СССР была уверенность в завтрашнем дне, а «сейчас ее нет и все помешаны на деньгах».

Были вещи, которые были очень сильны в СССР. Это здравоохранение, это образование, у нас было самое лучшее образование в мире. Когда тебе дают бесплатную квартиру, когда есть уверенность в завтрашнем дне. А сейчас этого нет. Я не говорю, что все было хорошо, но о чем-то я тоскую. То, что сейчас все помешаны на деньгах, я считаю, что это неправильно, — отмечает Пенкин.

Также он признался, что во время распада Советского Союза у него была возможность получить американское или итальянское гражданство, однако он отказался, потому что «любил свою страну и не собирался никуда уезжать».

Ранее российский певец и композитор Игорь Николаев рассказал, почему у него никогда не было желания уехать на Запад, несмотря на его успех за границей. Как заявляет певец, у него на это две причины, одна из которых — отсутствие природы Сахалина, в которую тот влюблен. Другая — плотно расписанный гастрольный график.