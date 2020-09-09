Нейросеть воссоздала голос Елизаветы Глинки для фильма «Доктор Лиза»

https://static.news.ru/photo/536305da-f35c-11ea-b497-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Глинка Фото: Ltd Foma/Russian Look

Авторы фильма «Доктор Лиза» воссоздали голос врача и основательницы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки при помощи нейросети. В рамках эксперимента были озвучены фразы из её онлайн-дневника и некоторых интервью.

Для записи была использована нейронная сеть, способная скопировать любой голос и произнести заданную фразу. Для обучения искусственного интеллекта необходимо обработать множество часов аудиозаписей с голосом и добавить оцифрованный текст, который он зачитывает.

Картина расскажет об одном дне из жизни Доктора Лизы. Известный врач-реаниматолог помогала умирающим онкобольным, нуждающимся и бездомным. Она регулярно посещала Донбасс и Сирию с благотворительными миссиями.

Глинка была одним из пассажиров самолёта Ту-154 Минобороны России, который потерпел крушение 25 декабря 2016 года над Чёрным морем недалеко от побережья Сочи. Гуманитарный рейс следовал в Латакию. На его борту были 92 человека.

В апреле российский актёр Константин Хабенский опубликовал трейлер «Доктора Лизы», в котором сыграл одну из ролей, писал NEWS.ru. Картина выйдет 22 октября.