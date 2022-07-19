В ДНР заявили о взятии Старомайорского Штаб теробороны ДНР заявил о взятии населенного пункта Старомайорское союзными силами

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вооруженные силы России и войска Донецкой Народной Республики взяли под контроль село Старомайорское, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представители частично признанной республики добавили, что союзные силы освободили в общей сложности 254 населенных пункта.

По состоянию на 19 июля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 254 населенных пункта, включая Старомайорское, — гласит заявление штаба.

Военные ДНР также указали, что союзные войска продолжают наступление по нескольким направлениям.

11 июля Вооруженные силы России и Народной милиции ДНР взяли под контроль село Богородичное близ Святогорска. Отмечается, что этот населенный пункт необходим для организации плацдарма для наступления на Славянск, который находится примерно в 20 километрах от занятого населенного пункта.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее предположил, что ВС России продолжат наступать в направлении Славянска, Краматорска, Северска и Бахмута. Он отметил, что военные также могут двинуться в сторону Авдеевки и Марьинки, контроль над которыми позволит прекратить обстрелы Донецка и соседних городов.