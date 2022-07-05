Военный эксперт раскрыл дальнейшие планы армии России на Украине Военный эксперт Дандыкин: армия России будет наступать в направлении Славянска и Краматорска

Фото: Министерство обороны РФ

Армия России продолжит наступать в направлении Славянска, Краматорска, Северска и Бахмута, заявил военный эксперт Василий Дандыкин «Радио 1». Кроме того, он отметил такие пункты, как Авдеевка и Марьинка, контроль над которыми позволит прекратить обстрелы Донецка и соседних городов.

По этим направлениям будут проводиться боевые действия с целью, чтобы в дальнейшем освободить эти города, превращённые в узлы сопротивления. Дальше заняться Авдеевкой и Марьинкой, чтобы прекратить обстрелы Донецка и других городов Донбасса, — сказал Дандыкин.

Одной из важнейших задач он назвал защиту приграничных территорий России от обстрелов.

Военный эксперт также выразил обеспокоенность увеличением поставок иностранного оружия. Он добавил, что украинцам могут помогать обученные специалисты из других стран, а людей для управления системами залпового огня готовят в Польше и Великобритании.

Ранее NEWS.ru писал об открыто идентифицирующих себя как нацисты людях, воевавших в Донбассе против Украины. Самый известный из них — Алексей Мильчаков, возглавляющий диверсионно-штурмовую разведывательную группу «Русич». Сейчас, как сообщил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, «Русич» вновь участвует в боях. Вассерман, являющийся активным сторонником специальной военной операции, обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении подразделения. Он считает, что «Русич» может быть причастен к военным преступлениям.