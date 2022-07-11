Российские военные взяли под контроль стратегически важное село в ДНР ВС России и ДНР заняли село Богородичное, ведется организация плацдарма для наступления на Славянск

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России и Народной милиции ДНР взяли под контроль село Богородичное близ Святогорска, пишет ТАСС со ссылкой на источники. По их словам, продолжается организация плацдарма для наступления на Славянск, который находится примерно в 20 километрах от занятого населенного пункта.

Село Богородичное, что у Святогорска, перешло под контроль союзных сил. Таким образом, продолжается организация мощного плацдарма для наступления и освобождения Славянска от киевского режима, — сообщил собеседник агентства.

В начале июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что Святогорск, Красный Лиман, а также 15 других населенных пунктов на территории Донбасса перешли под контроль России.

Позже мэр Святогорска Владимир Бандура принял предложение главы ДНР Дениса Пушилина возглавить администрацию города после установления над ним контроля ВС РФ и ДНР. По словам руководителя республики, градоначальник был вынужден скрывать свою позицию ради сохранения жизней людей. Он уточнил, что Бандура изначально был сторонником проводимой военной операции.