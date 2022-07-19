НМ ДНР: ВСУ лишились возможности осуществлять разведку беспилотниками

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Украинская сторона практически потеряла возможность вести разведку с помощью БПЛА в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР. Отмечается, что подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы) республики успешно перехватывают все разведывательные беспилотники ВСУ.

Подразделения РЭБ вовремя и четко перехватывают практически все виды БПЛА украинских боевиков ближнего и среднего радиуса действия. Противник не имеет возможности вести воздушную разведку на основных направлениях, — сказал собеседник агентства.

19 июля в штабе теробороны ДНР заявили, что Вооруженные силы России и войска ДНР и ЛНР взяли под контроль село Старомайорское, в общей сложности они контролируют 254 населенных пункта.