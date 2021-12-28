Мужчина пригрозил взорвать отделение банка в Черногории

Мужчина по имени Эдин Бегзич захватил отделение банка NLB в городе Бар на юге Черногории и угрожает взорвать его. Злоумышленник требует вернуть сотрудникам компании Primorke деньги с процентами за 12 лет работы. Он считает, что банк украл средства у честных рабочих. Полиция эвакуировала людей из соседних зданий, сообщает портал CdM.

Бегзич также записал видео, на котором показал самодельные взрывные устройства и бутылки с «коктейлем Молотова». При себе у него имеются пистолет, бронежилет и противогаз. Мужчина заявил , что будет биться до конца.

В настоящее время полиция ведёт переговоры со злоумышленником. Ведущая к банку улица перекрыта. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее банда из 20 налётчиков ограбила несколько банков в Бразилии. При ограблении банка в Сан-Паулу злоумышленники решили защитить себя от полицейского огня. Они взяли в заложники простых людей, привязали их к внешней стороне своих автомобилей и пытались скрыться от полиции. В ходе перестрелки с грабителями погибли трое человек, среди убитых двое заложников и один налётчик, четверо заложников ранены.