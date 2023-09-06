Мощное наводнение в Стамбуле: как выглядит город, есть ли жертвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

В Стамбуле 5 сентября из-за сильных ливней началось мощное наводнение. В результате разбушевавшейся стихии несколько человек погибли, некоторые получили травмы различной степени тяжести, дороги превратились в реки, а общественный транспорт оказался парализован. Какой ущерб нанесло наводнение турецкому городу и как он сейчас выглядит?

Из-за чего случилось наводнение 5 сентября?

Наводнение в крупнейшем турецком городе началось после того, как на Стамбул впервые за несколько месяцев обрушился ливень. Власти региона заранее предупредили местных жителей о непогоде, объявив желтый уровень опасности и призвав их не выходить на улицу без крайней необходимости.

Какие районы пострадали?

В результате наводнения больше других пострадали районы Арнавуткей, Башакшехир и Кючукчекмедже. По словам местных властей, которые приводит телеканал NTV, из-за дождя дороги в там буквально превратились в озера.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что на отдельных территориях города выпало до 150 килограммов осадков на квадратный метр. По его словам, власти города не были готовы к такому ливню. Сейчас над ликвидацией последствий стихии работает более двух тысяч человек.

Есть ли жертвы?

Министр внутренних дел страны Али Йерликая сообщил, что в результате мощного наводнения погибли три человека. Еще пятеро были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения с различными травмами.

Как выглядит город

Жители Стамбула снимают видеоролики и просят о помощи. Несколько десятков человек застряли в Национальной библиотеке Стамбула, где вода постепенно затапливала помещение.

Также в результате стихии были затоплены несколько станций метро. Туннели у въезда в аэропорт Стамбула тоже оказались перекрыты.

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