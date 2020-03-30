https://static.news.ru/photo/7487b542-72b7-11ea-b6d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: apimages.com

33-летний адвокат из Рима рассказал, как ему удалось пережить тяжёлую форму коронавируса. Андреа Наполи никогда не имел проблем со здоровьем, занимался спортом и не входил в группу риска.

Сначала у Андреа появился кашель и подскочила температура. Через три дня врачи диагностировали у него COVID-2019 и отправили мужчину на домашний карантин, пишет Die Welt. После этого Наполи оказался в реанимации, где у него выявили воспаление лёгких.

У меня отличное здоровье, и менее чем через полтора дня я оказался в реанимации. Я видел много, много боли. Это было очень тяжело, — рассказал адвокат.

По словам Андреа, который провёл девять дней в кислородной маске, за это время на его этаже умерли трое заболевших. При этом в отделении постоянно были слышны крики и кашель.

Через неделю молодого адвоката перевели в отдельную палату, а затем поселили в местной гостинице, куда изолируют выздоравливающих. Андреа при этом утверждает, что ему до сих пор тяжело дышать, а уровень кислорода в крови остаётся очень низким.

Просто иду от туалета к кровати, а дыхание на пределе. Очень быстро устаю. Болят мышцы: я ведь девять дней пролежал в кровати без движения, — отметил мужчина.

Италия занимает первое место по числу смертей от коронавируса. Сейчас количество погибших превысило там 11 тысяч. На Апеннинах зафиксировано уже более 100 тысяч случаев заражения новым COVID-19.

Как писал NEWS.ru, за сутки в Италии выявлено 4050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 101 739 человек.