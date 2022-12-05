Молдавия с декабря временно отказывается от поставок газа из России Молдавия с декабря временно отказывается от поставок газа из России, полностью перенаправив получаемые объемы в Приднестровье

Фото: moldovagaz.md

Правобережная Молдавия с декабря временно отказывается от поставок газа из России, полностью перенаправив получаемые объемы в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республика (ПМР), сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, передает ТАСС. Он добавил, что теперь ответственность за расчеты перед российским газовым холдингом будет лежать на Приднестровье и газораспределительной компании «Молдавская ГРЭС».

Впервые правый берег [Днестра] будет обеспечиваться газом из альтернативных «Газпрому» источников. <…> Весь объем газа, получаемый из России, будет поступать в Приднестровье, — сказал Спыну.

Он заверил, что Молдавия накопила в газотранспортных системах Украины и Румынии газ на два месяца потребления и продолжает закупки.

Ранее «Газпром» сообщил, что Молдавия оплатила газ, «осевший» на Украине. В связи с этим было принято решение не снижать подачу топлива на ГИС «Суджа» для транзита в республику. Вместе с тем в компании напомнили, что молдавская сторона регулярно нарушает свои контрактные обязательства по оплате топлива, поэтому «Газпром» оставляет за собой право сократить или полностью прекратить поставки в случае таких нарушений.

Премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что в случае полного прекращения поставок газа из России, Молдавия сможет воспользоваться своими газовыми резервами, которых хватит на два месяца