Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 17:51

МВФ заморозил последний транш для Молдавии на $170 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный валютный фонд заморозил последний транш в размере $170 млн (13,8 млрд рублей) в рамках 40-месячной программы сотрудничества с правительством Молдавии, сообщил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан. Власти нашли альтернативные источники финансирования, включая кредит от правительства Франции и другие ресурсы, передает ТАСС.

В какой-то момент приоритеты были другими, поэтому программа истекла. Но мы покрыли все потребности бюджета на 2025 год, и в данный момент угрозы для государственного бюджета нет, — сказал он.

В декабре 2021 года Международный валютный фонд (МВФ) утвердил новую программу взаимодействия с Молдавией сроком на 40 месяцев. В декабре 2024-го страна получила финальный транш в размере $162,2 млн (13,1 млрд рублей). Таким образом, общий объем финансирования в рамках этой программы достиг $810 млн (65,8 млрд рублей).

Тем временем появилась информация, что советским памятникам в Молдавии грозит массовый снос после утверждения Министерством культуры республики инструкции о демонтаже монументов. Первыми под удар могут попасть памятники революционеру Владимиру Ленину.

Молдавия
политика
финансы
валюты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
В российской школе ученики заболели гепатитом А
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
В Раде раскрыли, с кем неоднократно спала министр энергетики Украины
Сын сбагрил отца психиатру ради дома: врач скорой раскрыл преступную схему
Рецепт тушеной капусты без мяса на сковороде: витаминный гарнир
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.