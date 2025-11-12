МВФ заморозил последний транш для Молдавии на $170 млн

Международный валютный фонд заморозил последний транш в размере $170 млн (13,8 млрд рублей) в рамках 40-месячной программы сотрудничества с правительством Молдавии, сообщил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан. Власти нашли альтернативные источники финансирования, включая кредит от правительства Франции и другие ресурсы, передает ТАСС.

В какой-то момент приоритеты были другими, поэтому программа истекла. Но мы покрыли все потребности бюджета на 2025 год, и в данный момент угрозы для государственного бюджета нет, — сказал он.

В декабре 2021 года Международный валютный фонд (МВФ) утвердил новую программу взаимодействия с Молдавией сроком на 40 месяцев. В декабре 2024-го страна получила финальный транш в размере $162,2 млн (13,1 млрд рублей). Таким образом, общий объем финансирования в рамках этой программы достиг $810 млн (65,8 млрд рублей).

Тем временем появилась информация, что советским памятникам в Молдавии грозит массовый снос после утверждения Министерством культуры республики инструкции о демонтаже монументов. Первыми под удар могут попасть памятники революционеру Владимиру Ленину.