Мишустин получит Золотую медаль Афин

https://static.news.ru/photo/614469a0-8c5e-11eb-bcca-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: MFA Russia/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин будет награждён Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции. Глава кабмина представит Россию на двухдневных торжествах в Греции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Афин. Отмечается, что празднования пройдут по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821–1828 годов.

Золотая медаль за заслуги перед городом Афины будет вручена премьер-министру России Михаилу Мишустину в среду, 24 марта, на специальной церемонии в мэрии мэром Афин Костасом Бакояннисом по случаю празднования юбилея 1821 года, — отмечается в сообщении мэрии.

Муниципальный совет города 22 марта большинством голосов одобрил предложение мэра о награждении Мишустина. Из-за коронавируса церемония пройдёт без публики, но её покажут по общественному телевидению.

На 25 марта намечен военный парад, который состоится на центральной афинской площади Синтагма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 22 марта власти Греции увеличили число разрешений на въезд в страну для граждан России с 500 до 4 тысяч в неделю. Прежний лимит был установлен 7 сентября 2020 года в связи с распространением коронавируса. Новое постановление будет действовать до 5 апреля. Первый замминистра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис сообщил, что Греция намерена с мая принимать всех россиян.