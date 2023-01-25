Минобороны Венгрии объяснило кадровые перестановки в армии Минобороны Венгрии: кадровые перестановки в армии направлены на повышение боеготовности

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Изменения структуры управления армии Венгрии и омоложение командного состава направлены на повышение боеготовности венгерских войск. Об этом в эфире InfoRádio заявил министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки. Он подчеркнул, что «омоложение на уровне высшего руководства» почти завершено и необходимые решения приняты.

Здесь главная цель — повышение боеспособности и боеготовности. Омоложение этому тоже помогает, оно принесло много изменений, — сказал министр.

Он также отметил важность развития оборонной промышленности в стране, а при невозможности собственного производства — важность сотрудничества именно с европейскими поставщиками.

Кроме того, министр рассказал, что при сооружении собственной системы ПВО Венгрия опирается на логику израильской системы «Железный кулак» и использует его элементы. По словам министра, большая часть системы будет готова уже в этом и следующем году.

На минувшей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, согласно которому всех офицеров, достигших 45-летнего возраста, можно будет отправлять в отставку. В Минобороны заявили, что таким образом в стране планируют обновить и омолодить офицерский состав армии. Как заявила бывший госсекретарь Минобороны, оппозиционный депутат Агнеш Вадаи, в отставку могут отправить 170 офицеров, а всего мера коснется около тысячи военных. По мнению Вадаи, данный шаг направлен на «избавление от НАТО».

Ранее стало известно, что седьмой пакет помощи для Украины в размере €500 млн на приобретение вооружения не прошел утверждение в Евросоюзе. Как сообщила польская радиостанция RMF, его заблокировала Венгрия.

В декабре Венгрия уже блокировала план Евросоюза по выделению Украине €18 млрд в рамках единого пакета макрофинансовой помощи ЕС. Министр финансов Венгрии Михай Варга выступил на заседании Евросовета от лица страны против принятия поправок, подразумевавших выделение средств из общего бюджета стран — членов ЕС. Его чешский коллега Збынек Станюра заявил, что ЕС все равно найдет решение, которое одобрят все 27 государств, чтобы поддержать Украину.