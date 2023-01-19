Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи ЕС для Украины

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Седьмой пакет помощи для Украины в размере €500 млн на приобретение вооружения не прошел утверждение в Евросоюзе. Как сообщила польская радиостанция RMF, его заблокировала Венгрия.

Отмечается, что страны ЕС будут оказывать давление на Будапешт, чтобы принять пакет помощи. Если убедить Венгрию не получится, европейские дипломаты намерены добиться утверждения транша без ее участия.

Европейский фонд мира используется Евросоюзом для оплаты поставок оружия странами — членами ЕС на Украину. В 2022 году из этого фонда Киеву были оплачены поставки оружия примерно на €3,2 млрд.

В декабре Венгрия уже блокировала план Евросоюза по выделению Украине €18 млрд в рамках единого пакета макрофинансовой помощи ЕС. Министр финансов Венгрии Михай Варга выступил на заседании Евросовета от лица страны против принятия поправок, подразумевавших выделение средств из общего бюджета стран — членов ЕС. Его чешский коллега Збынек Станюра заявил, что ЕС все равно найдет решение, которое одобрят все 27 государств, чтобы поддержать Украину.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер осудил происходящее в городе Мукачево Закарпатской области Украины, призвав Киев прекратить антивенгерские акции. Он также заявил о необходимости восстановления стабильности в регионе.