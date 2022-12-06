Венгрия лишила Украину помощи ЕС на €18 млрд Министр финансов Венгрии: Будапешт наложил вето на выделение €18 млрд Украине в 2023 году

Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS/Global Look Press

Михай Варга

Венгрия заблокировала план Евросоюза по выделению Украине €18 млрд в 2023 году в рамках единого пакета макрофинансовой помощи ЕС. Министр финансов Венгрии Михай Варга выступил на заседании Евросовета от лица страны против принятия поправок, подразумевавших выделение средств из общего бюджета стран — членов ЕС, сообщило Associated Press. Его чешский коллега Збынек Станюра заявил, что ЕС все равно найдет решение, которое одобрят все 27 государств, чтобы поддержать Украину.

Венгрия выступает против изменения финансового законодательства, — заявил глава казначейства.

Заседание проходило под председательством министра финансов Чехии. По итогам встречи он объявил, что принять пакет помощи не удалось.

Тем не менее это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января. Я прошу комитет по вопросам экономики и финансов найти альтернативное решение. Это значит, что мы должны найти решение, чтобы помочь Украине, которое поддержат все государства, — сказал Станюра.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит выделение €18 млрд Украине в 2023 году. Глава кабмина предложил странам ЕС вместо этого направлять Киеву средства из национальных бюджетов в рамках двусторонних соглашений с украинцами.

По одному из предложений мы должны использовать бюджеты стран ЕС, чтобы вместе взять новые кредиты и отдать эти деньги Украине. Мы не поддерживаем это предложение, потому что мы не хотим, чтобы стал союзом стран — должников ЕС вместо сообщества сотрудничающих стран, — возмущался Орбан.

Венгерские власти ранее отказались участвовать в подготовке и обучении украинских солдат. В Будапеште пояснили, что это лишь усугубит конфликт на Украине.