Министр обороны Украины сообщил, когда ВСУ будут готовы к контрнаступлению Резников: Украина сможет начать наступление через несколько месяцев

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Украина будет готова начать наступление через несколько месяцев, сообщает украинское издание УНИАН со ссылкой на слова главы Минобороны страны Алексея Резникова. Он уточнил, что сроки во многом зависят от времени обучения работе с новой техникой. Решения о возможном наступлении принимает Генштаб Украины, подчеркнул министр.

Наши экипажи — неважно, артиллерийские, танковые, на «Брэдли», на «Мастифах» или на «Страйкерах» — должны подготовиться. И не просто как сам по себе экипаж, но во взаимодействии, в составе целого подразделения, например танкового батальона. <...> Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события, — заявил Резников.

Аналитик Андрей Кошкин ранее озвучил мнение, что президент США Джо Байден случайно раскрыл план весеннего наступления ВСУ. Он считает, что статьи в американских СМИ о недовольстве Белого дома действиями Киева предназначены для отвлечения внимания России. По его мнению, США полностью контролируют ВСУ, поэтому призывая их перейти в наступление весной, Байден ненамеренно признался в реальных планах Пентагона.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь заявил, что украинские войска могут попытаться пойти в контрнаступление в марте-апреле. Главными направлениями наступления, по его мнению, станут Бердянск и Мелитополь. При этом он отметил, что все будет зависеть от того, где к указанному времени будет проходить линия соприкосновения, насколько далеко смогут продвинуться российские войска и закрепить свои успехи.