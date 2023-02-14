Аналитик: Байден случайно рассекретил план весеннего наступления ВСУ Аналитик Кошкин: Байден случайно рассекретил план весеннего наступления ВСУ

Фото: МО Украины

Президент США Джо Байден случайно раскрыл замысел Пентагона, потребовав от Киева перейти в наступление весной, заявил в беседе с «ПолитРоссией» аналитик Андрей Кошкин. Он считает, что Штаты полностью контролируют украинскую армию и поддерживают необходимый им уровень интенсивности боев, поэтому претензии к Киеву насчет активности ВСУ имеют целью отвлечение внимания России, пока украинских военных готовят к боям.

Статьи американских СМИ о якобы недовольстве Вашингтона — это материал, предназначенный для отвлечения внимания, пока украинских боевиков готовят к бою. Как раз недавно Байден требовал весеннего наступления Киева. Думаю, он случайно раскрыл замысел Пентагона, рассказал о реальных планах на ВСУ, — заявил Кошкин.

Аналитик уточнил, что о подготовке ВСУ к наступлению свидетельствует мобилизация на Украине и укрепление резервов украинской армии. Помимо того, Киев ожидает поставок бронетанковой техники, артиллерийских снарядов и ракет из стран НАТО.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Вашингтон якобы недоволен уровнем активности ВСУ, в связи с чем США оказывают давление на украинские власти, чтобы те вели украинскую армию в бой и сменили тактику на наступательную.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что украинские войска могут попытаться пойти в контрнаступление в марте-апреле. Главными направлениями наступления, по его мнению, станут Бердянск и Мелитополь. При этом он отметил, что все будет зависеть от того, где к указанному времени будет проходить линия соприкосновения, насколько далеко смогут продвинуться российские войска и закрепить свои успехи.