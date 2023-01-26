Рогов назвал сроки возможного контрнаступления ВСУ Рогов: ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления в марте-апреле

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские войска могут попытаться пойти в контрнаступление в марте-апреле, заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Главными направлениями наступления, по его мнению, станут Бердянск и Мелитополь.

Конец марта—начало апреля — это те сроки, когда режим Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой, — сказал Рогов.

При этом он отметил, что все будет зависеть от того, где к указанному времени будет проходить линия фронта, насколько далеко смогут продвинуться российские войска и закрепить свои успехи.

Что касается направления возможного наступления ВСУ, то, по словам Рогова, «этот вариант уже презентован западной публике». От Киева требуется воплотить его в жизнь.

Рогов также добавил, что потенциала для масштабного наступления у ВСУ в настоящее время нет. Однако на Украине начата новая волна мобилизации, в ходе которой планируется призвать на военную службу по меньшей мере 150 тысяч человек.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил создание группировки ВСУ на Запорожском направлении ожиданием Киева очередных поставок западного вооружения и техники. По его словам, эта группа должна будет проводить наступательные действия и выполнять оперативные задачи в Запорожье, однако российские оборонительные соединения и формирования смогут остановить любое наступление на этом направлении.