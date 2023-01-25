Эксперт объяснил, зачем ВСУ создают мощную группировку в Запорожье Эксперт Матвийчук: группировка ВСУ в Запорожье формируется под поставки танков НАТО

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Группировка ВСУ на Запорожском направлении создается в расчете на готовящиеся поставки иностранного вооружения и техники, заявил NEWS.ru военный эксперт, ветеран кампании в Афганистане Анатолий Матвийчук. По его словам, эта группа должна будет проводить наступательные действия и выполнять оперативные задачи в Запорожье, однако российские оборонительные соединения и формирования смогут остановить любое наступление на этом направлении.

ВСУ сейчас действительно создают достаточно сильную группировку. Но эти соединения на данный момент, как говорится «голые», то есть без техники и т.д. А создаются они аккурат к готовящимся поставкам иностранного вооружения и техники, — пояснил Матвийчук.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе находится крупная группировка войск ВСУ, которая готовится к наступлению и по разным подсчетам насчитывает до 40 тысяч человек. Продвижение же российских войск на этом направлении пока не имеет ударного характера.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планы вооруженных сил Украины провести широкое наступление в регионе и прорваться к Азовскому морю сорваны. По его словам, после провала наступления украинские войска пытаются удержать линию соприкосновения. Для этого в регион стягиваются резервы, в том числе с Донецкого направления, уточнил он, добавив, что боевые действия в Запорожской области идут почти на всем участке соприкосновения, основные бои ведутся в районе городов Орехов и Гуляйполе.