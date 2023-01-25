Власти Запорожья сообщили о провале наступления ВСУ Рогов: планы ВСУ прорваться к Азовскому морю сорваны

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести широкое наступление в регионе сорваны. Упредительные действия российских войск не дали шансов украинским войскам прорваться к Азовскому морю, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» в беседе с РИА Новости.

Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря, — подчеркнул представитель администрации региона.

Рогов добавил, что после провала наступления украинские войска пытаются удержать линию соприкосновения. Для этого в регион стягиваются резервы, в том числе с Донецкого направления, уточнил он.

По словам Рогова, боевые действия в Запорожской области идут почти на всем участке соприкосновения, основные бои ведутся в районе городов Орехов и Гуляйполе.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что российская армия вскрыла позиции ВСУ на трех линиях обороны. По его словам, ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике. Тактические успехи российской армии, а также точная работа артиллерии и авиации позволяют постепенно сдвигать линию фронта к северу, добавил он.