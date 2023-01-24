«Вскрыли позиции ВСУ»: в Запорожье рассказали о продвижении российских сил Рогов: российские силы вскрыли позиции ВСУ в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Член главного совета военной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российская армия вскрыла позиции Вооруженных сил Украины на трех линиях обороны. В беседе с РИА Новости он отметил, что ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике.

Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны, — сообщил Рогов.

По словам представителя региона, тактические успехи российской армии, а также точная работа артиллерии и авиации позволяют постепенно сдвигать линию фронта к северу.

Ранее Рогов сообщал, что основные наступательные действия российских сил на Запорожском участке линии фронта сосредоточены сейчас в районе городов Орехов и Гуляйполе. По его словам, российские военные «выбили» украинских бойцов из нескольких сел, которые ВСУ использовали в качестве опорных пунктов.

Минобороны 23 января сообщало, что расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа ликвидировали украинские позиции в зоне проведения спецоперации в Запорожской области. Уточнялось, что, благодаря успешной операции, войскам удалось продвинуться вперед.