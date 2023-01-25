Балицкий: ВСУ собрали до 40 тысяч военных для наступления в Запорожье Балицкий: ВСУ сконцентрировали до 40 тысяч военных для наступления в Запорожье

В районе Запорожья находится крупная группировка войск ВСУ, которая готовится к наступлению и по разным подсчетам насчитывает до 40 тысяч человек, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, продвижение российских войск на этом направлении пока не имеет ударного характера.

Сейчас, конечно, тревожное немножко время, потому что мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья и они готовятся к контрнаступлению, — сказал Балицкий.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планы вооруженных сил Украины провести широкое наступление в регионе сорваны. Упредительные действия российских войск не дали шансов украинским войскам прорваться к Азовскому морю.

Рогов добавил, что после провала наступления украинские войска пытаются удержать линию соприкосновения. Для этого в регион стягиваются резервы, в том числе с Донецкого направления, уточнил он, добавив, что боевые действия в Запорожской области идут почти на всем участке соприкосновения, основные бои ведутся в районе городов Орехов и Гуляйполе.